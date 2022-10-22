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«Ак Барс» заменил голкипера Мифтахова после двух периодов

«Ак Барс» заменил голкипера Мифтахова после двух периодов
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В эти минуты в Казани проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» на своём льду в «зелёном дерби» принимает уфимский «Салават Юлаев». После второго периода счёт 3:1 в пользу гостей.

После двух периодов в воротах казанцев произошла замена. Вместо Амира Мифтахова в игру вступил Тимур Билялов.

Мифтахов в матче с уфимцами из 17 бросков отразил 14.

Всего в сезоне Амир Мифтахов провёл за «Ак Барс» 10 игр, с процентом отражённых бросков — 92,8 и коэффициентом надёжности — 1,87.

Тимур Билялов за казанский клуб сыграл 12 матчей, коэффициент надёжности — 2,25 и процент отражённых бросков — 92,3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Санников (Картаев) – 11:38 (5x5)   0:2 Хмелевски (Кулёмин) – 19:02 (5x5)   1:2 Сафонов (Войнов) – 26:25 (5x5)   1:3 Мухамадуллин (Хмелевски, Мёрфи) – 32:27 (5x4)   2:3 Шипачёв (Кагарлицкий, Галиев) – 42:39 (5x4)

Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях с магнитогорским «Металлургом» 24 октября. «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» 26 октября.

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