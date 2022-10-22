«Ак Барс» заменил голкипера Мифтахова после двух периодов

В эти минуты в Казани проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» на своём льду в «зелёном дерби» принимает уфимский «Салават Юлаев». После второго периода счёт 3:1 в пользу гостей.
После двух периодов в воротах казанцев произошла замена. Вместо Амира Мифтахова в игру вступил Тимур Билялов.
Мифтахов в матче с уфимцами из 17 бросков отразил 14.
Всего в сезоне Амир Мифтахов провёл за «Ак Барс» 10 игр, с процентом отражённых бросков — 92,8 и коэффициентом надёжности — 1,87.
Тимур Билялов за казанский клуб сыграл 12 матчей, коэффициент надёжности — 2,25 и процент отражённых бросков — 92,3.
Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях с магнитогорским «Металлургом» 24 октября. «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» 26 октября.
- 22 октября 2022
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