«Ак Барс» заменил голкипера Мифтахова после двух периодов

В эти минуты в Казани проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» на своём льду в «зелёном дерби» принимает уфимский «Салават Юлаев». После второго периода счёт 3:1 в пользу гостей.

После двух периодов в воротах казанцев произошла замена. Вместо Амира Мифтахова в игру вступил Тимур Билялов.

Мифтахов в матче с уфимцами из 17 бросков отразил 14.

Всего в сезоне Амир Мифтахов провёл за «Ак Барс» 10 игр, с процентом отражённых бросков — 92,8 и коэффициентом надёжности — 1,87.

Тимур Билялов за казанский клуб сыграл 12 матчей, коэффициент надёжности — 2,25 и процент отражённых бросков — 92,3.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях с магнитогорским «Металлургом» 24 октября. «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» 26 октября.