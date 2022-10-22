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«Салават» одержал четвёртую победу подряд, обыграв в «зелёном дерби» «Ак Барс»

«Салават» одержал четвёртую победу подряд, обыграв в «зелёном дерби» «Ак Барс»
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В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» на своём льду в «зелёном дерби» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) одержали уфимцы.

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий уфимцев Степан Санников с передачи Владислава Картаева. За минуту до конца первого периода счёт удвоил Александр Хмелевски с передачи Николая Кулёмина.

На седьмой минуте второго периода сократил отставание в счёте форвард хозяев Илья Сафонов с передачи Вячеслава Войнова. На 13-й минуте второго периода счёт 3:1 сделал Шакир Мухамадуллин с передач Александра Хмелевски и Райана Мёрфи.

На третьей минуте третьего периода вторую шайбу хозяев забросил Вадим Шипачёв с передач Дмитрия Кагарлицкого и Станислава Галиева.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Санников (Картаев) – 11:38 (5x5)   0:2 Хмелевски (Кулёмин) – 19:02 (5x5)   1:2 Сафонов (Войнов) – 26:25 (5x5)   1:3 Мухамадуллин (Хмелевски, Мёрфи) – 32:27 (5x4)   2:3 Шипачёв (Кагарлицкий, Галиев) – 42:39 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях с магнитогорским «Металлургом» 24 октября. «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» 26 октября.

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