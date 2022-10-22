Наставник «Вашингтона» Лавиолетт отсутствовал на утренней раскатке

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт отсутствовал на утренней раскатке, сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».

«Тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт пропустил сегодня утреннюю раскатку из-за болезни, не связанной с коронавирусом. Ожидается, что он восстановится к матчу с «Лос-Анджелесом», — говорится в сообщении.

Напомним, раннее стало известно, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после дисквалификации вернулся в звено к Александру Овечкину.

Следующий матч «столичные» прведут в ночь на 23 октября в 2:00 мск с «Лос-Анджелесом».

«Вашингтон Кэпиталз» после пяти сыгранных встреч набрал четыре очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.