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Наставник «Вашингтона» Лавиолетт отсутствовал на утренней раскатке

Наставник «Вашингтона» Лавиолетт отсутствовал на утренней раскатке
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт отсутствовал на утренней раскатке, сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».

«Тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт пропустил сегодня утреннюю раскатку из-за болезни, не связанной с коронавирусом. Ожидается, что он восстановится к матчу с «Лос-Анджелесом», — говорится в сообщении.

Напомним, раннее стало известно, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после дисквалификации вернулся в звено к Александру Овечкину.

Следующий матч «столичные» прведут в ночь на 23 октября в 2:00 мск с «Лос-Анджелесом».

«Вашингтон Кэпиталз» после пяти сыгранных встреч набрал четыре очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

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