Знарок: «зелёное дерби», «зелёное дерби»… стараюсь привыкнуть, но пока не прочувствовал
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Наставник «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал итоги встречи с «Салаватом Юлаевым», а также рассказал про отношение к «зелёному дерби».
«Немножко неважный первый период. Хотя и в первом периоде у нас было два выхода «1 в 0». Играли сегодня с большим желанием, с большой самоотдачей. Не хватило реализации моментов. Наверное, вы правы, что проиграли из-за того, что много сил и эмоций отдали в игре с «Магниткой».
Мы вышли с нормальными эмоциями, в первом периоде – психологически просели. «Зелёное дерби», «зелёное дерби»… Я понимаю, что здесь долгая история, стараюсь к этому привыкнуть, но пока не прочувствовал. Когда прочувствую? Честно говоря, для меня каждая игра – дерби», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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