«Зритель ждал продолжения истории». Назаров — о матче с «Авангардом» в Сочи

Наставник ХК «Сочи» Андрей Назаров рассказал о причинах неудач его команды, а также объяснил, почему стало меньше драк с участием сочинцев.

«Что касается причин неудач, то тут действительно комплекс причин. У нас травмировано много ведущих хоккеистов – Зоркин, Гормли, Морроу, Попов, последний выезд пропустил Фёдоров. Мы, конечно, ставим в состав молодёжь, но не бывает так, чтобы 18-19-летние ребята вышли и начали с ходу всех разрывать. Нужно время. Я это проходил в Челябинске. Уверен, что новых кузнецовых, бурдасовых и дадоновых мы воспитаем, опыт в этом есть. А пока я рад, что у нас самая молодая команда в лиге и парни уже играют в мужицкий серьёзный хоккей. Без всяких «тю-тю-тю». Запомните эти фамилии: Соболевский, Юзбашян, Ярулин, Авершин, Крощинский – они прибавляют с каждым днём и становятся настоящими профессионалами. Если бы ещё нам не угрожали штрафами за драки, они бы и эту школу прошли быстрее – в драках закаляется характер. Они и болельщикам нужны.

Когда в этом сезоне мы были близки к аншлагу у себя в «Большом»? Правильно, на матче с «Авангардом», где собралось почти девять тысяч. Потому что зритель ждал продолжения истории, начавшейся на летнем домашнем турнире. Но штрафы в лиге такие, что работать месяц бесплатно желания нет. Я знаю, что клуб делает огромную работу по привлечению болельщиков, но одно дело собрать аншлаг в Нижнем Новгороде или Челябинске, в городах с огромными хоккейными традициями, а другое – в Сочи, куда люди приезжают расслабиться на море или покататься на лыжах в Красной Поляне. Так что шоу для привлечения зрителей на играх нам бы иногда не помешали. В общем, мы работаем и все вместе будем выбираться из сложной ситуации. А болельщики, уверен, нас в этом поддержат», — приводит слова Назарова «Советский спорт».