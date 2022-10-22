«Ребята мастеровитые, но видите…» Знарок ответил на вопрос о системном кризисе «Ак Барса»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал игру вратарей своего клуба и рассказал, есть ли у команды системный кризис.

«Вратаря перед третьим периодом поменяли, потому что Билялов будет играть в следующем матче. Да, впереди все важные матчи, но мы готовимся в штатном режиме. Единственное, что в последнее время перешли на скоростные тренировки, потому что немного не хватало нас. Невзирая на календарь, мы занимаемся вот этим делом.



У нас два отличных вратаря. Замена вратаря бывает по разным причинам, даже чисто психологическим для команд. Не нужно винить Мифтахова, он тоже подтаскивал.



Не думаю, что стоит говорить о системном кризисе. Ребята мастеровитые, но видите… Хорошо, что хоть моменты есть. Упростить игру? А мы и так её упрощаем. Посмотрите, в третьем периоде уже начинаем бросать со всех позиций, просим, чтобы не было лишнего паса. Они будут играть красиво, когда пойдут трудовые голы, когда раскрепостятся.



Конечно, трудно вытаскивать матчи, когда мы проигрываем в счёте, команда соперника перестраивается. Мы всегда активно начинаем, но вопрос в том, что получается это или нет. Даже на первое вбрасывание меняем тройки, чтобы активно начинать», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.