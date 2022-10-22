Защитник «Салавата» Панин выложил рентгеновский снимок носа после столкновения с бортом

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин в своём WhatsApp выложил рентгеновский снимок носа после столкновения с бортом в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (3:2).
Фото: WhatsApp Григория Панина
Напомним, Панин получил повреждение в борьбе с нападающим «Ак Барса» Александром Радуловым в концовке первого периода и не смог продолжить встречу. Во время матча защитника увезли в больницу на скорой помощи.
После победы уфимский клуб занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции, набрав 29 очков. Казанский «Ак Барс» потерял одну строчку и занимает шестое место в таблице Востока, имея в своём активе 22 очка.
Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях с магнитогорским «Металлургом» 24 октября. «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» 26 октября.
- 22 октября 2022
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