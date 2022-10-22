«Я взволнован и хочу играть». Кравцов — о возможности возвращения в состав «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов прокомментировал возможное возвращение в состав клуба.

«Я взволнован и хочу играть. Первая игра, три смены, полторы минуты. Просто хочу играть», — приводит слова Кравцова журналист Молли Уокер в своём «твиттере».

Также наставник «Рейнджерс» Жерар Галлан рассказал о том, что хочет видеть от 22-летнего нападающего.

«Покажи свой талант и всё своё умение», — цитирует Галлана Молли Уокер.

Напомним, в первой встрече сезона с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кравцов получил травму в столкновении у борта с защитником «молний» Виктором Хедманом. Кравцов не сумел продолжить матч и не появился на льду во втором периоде. Виталий успел провести лишь две смены, суммарно отыграв 1 минуту 28 секунд.