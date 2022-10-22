«Ребята шутят: «С костылями ты стал пиратским капитаном». Форвард СКА Бардаков — о травме

Нападающий СКА Захар Бардаков рассказал о своей травме, полученной в игре с «Локомотивом» (1:3), сроках восстановления, а также о реакции одноклубников.
«Как моё здоровье? Всё нормально, настроение хорошее. Думаю, восстанавливаться буду около месяца.
Что произошло в том эпизоде? Точно могу сказать только одно — мне очень повезло. Удар о борт пришёлся не сразу в колено, а прошёл по касательной: сначала досталось берцовой кости. Если бы удар был напрямую в колено, всё могло закончиться гораздо хуже. Из Ярославля с командой полетел на игру с «Витязем». С такой травмой возвращаться в Петербург на рейсовом самолёте просто не решился. Нога не сгибалась, был риск усугубить повреждение. Сейчас с докторами занимаюсь физиотерапией, прохожу реабилитацию.
Как отреагировали тренеры и команда? Тренеры, конечно, поддерживают. Парни в раздевалке больше шутят: пытаются забрать мои костыли и ими меня ударить. Но это всё по-доброму. Марат Хуснутдинов уже предлагал подарить попугая и посадить его мне на плечо, а Миша Воробьёв теперь называет меня Барбоссой — одноногим капитаном из фильма «Пираты Карибского моря»», — приводит слова Бардакова сайт СКА.
В текущем сезоне Бардаков провёл за питерский клуб 16 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+16».
- 22 октября 2022
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