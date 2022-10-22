Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов: следующую игру Панин будет играть в маске

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о подготовке третьего «зелёного дерби» в сезоне, которое состоится 26 октября в Уфе и о том, что защитник уфимцев Григорий Панин проведёт этот матч в маске.
«Является матч «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» «зелёным дерби»? Безусловно. Полные трибуны в Казани, за неделю до матча нет билетов. Во всяком случае мы с руководством «Ак Барса» тратим много времени и средств, чтобы это дерби было лучшим в лиге. Кстати, лига нам здорово помогает! Поэтому нельзя позволять честолюбию заходить на нашу территорию.
Следующую игру Григорий [Панин] будет играть в маске», — написал Баширов в своём телеграм-канале.
Напомним, Панин получил повреждение в борьбе с нападающим «Ак Барса» Александром Радуловым в концовке первого периода и не смог продолжить встречу. Во время матча на скорой помощи Панин был доставлен в больницу.
- 22 октября 2022
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