«Да мне вообще по...» Реакция Знарка на вопрос журналиста об иронии гендиректора уфимцев

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок после матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» прокомментировал высказывание генерального директора «Салавата» Рината Баширова.

«Генеральный директор «Салавата» поддел, написав, что это была обычная игра. Есть что ответить? Да мне вообще по… (смеётся). Кто такой Ринат Баширов?» — сказал Знарок на пресс-конференции.

Напомним, сегодня генеральный директор «Салавата» в своём телеграм-канале написал: «3-2. Это была обычная игра». Эти слова являются отсылкой к главному тренеру «Ак Барса» Олегу Знарку. После первого «зелёного дерби» Знарок на послематчевой пресс-конференции на вопрос «Как вам атмосфера «зелёного дерби»?» заявил, что это был «обычный матч».

Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях с магнитогорским «Металлургом» 24 октября. «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» 26 октября.