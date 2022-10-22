«Бостон» провёл торжественную церемонию в честь завершившего карьеру Здено Хары

«Бостон» перед матчем с «Миннесотой» провёл торжественную церемонию в честь завершившего карьеру легенды клуба Здено Хары.

В символическом вбрасывании приняли участие Хара с сыновьями, форвард «Бостона» Патрис Бержерон и защитник «Миннесоты» Джаред Сперджен.

На драфте НХЛ защитник был выбран в третьем раунде под общим 56-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс» в 1996 году. Большую часть своей карьеры игрок провёл за «Бостон», завоевав с ним Кубок Стэнли в 2011 году.

45-летний Хара провёл в НХЛ 1680 игр, забросил 209 шайб и отдал 471 голевую передачу, он является лидером по количеству проведённых матчей среди защитников за всю историю НХЛ.



Словак является шестикратным участником Матча всех звёзд НХЛ. В 2009 году он стал обладателем приза «Джеймс Норрис Трофи», вручаемого лучшему защитнику сезона в НХЛ.



В составе сборной Словакии дважды становился серебряным призёром чемпионата мира.