«Бостон» провёл торжественную церемонию в честь завершившего карьеру Здено Хары

«Бостон» перед матчем с «Миннесотой» провёл торжественную церемонию в честь завершившего карьеру легенды клуба Здено Хары.
В символическом вбрасывании приняли участие Хара с сыновьями, форвард «Бостона» Патрис Бержерон и защитник «Миннесоты» Джаред Сперджен.
На драфте НХЛ защитник был выбран в третьем раунде под общим 56-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс» в 1996 году. Большую часть своей карьеры игрок провёл за «Бостон», завоевав с ним Кубок Стэнли в 2011 году.
45-летний Хара провёл в НХЛ 1680 игр, забросил 209 шайб и отдал 471 голевую передачу, он является лидером по количеству проведённых матчей среди защитников за всю историю НХЛ.
Словак является шестикратным участником Матча всех звёзд НХЛ. В 2009 году он стал обладателем приза «Джеймс Норрис Трофи», вручаемого лучшему защитнику сезона в НХЛ.
В составе сборной Словакии дважды становился серебряным призёром чемпионата мира.
- 22 октября 2022
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