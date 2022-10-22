«Бостон» обыграл «Миннесоту», реализовав удаление Капризова в овертайме

В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился матч в рамках регулярного сезона НХЛ. «Бостон Брюинз» на своём льду принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в овертайме со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) одержали хозяева.

На второй минуте первого периода счёт в матче открыл форвард гостей Брэндон Дюхайм с передач Коннора Дьюара и Джареда Сперджена. На четвёртой минуте счёт сравнял форвард «Бостона» Ник Фолиньо с передач Тейлора Холла и Павла Захи. Спустя девять минуть Давид Пастрняк с передач Тейлора Холла и Давида Крейчи вывел хозяев вперёд.

На седьмой минуте второго периода счёт 3:1 сделал Хампус Линдхольм. Через 10 минут вторую шайбу «Миннесоты» забросил Мэтт Болди с передачи Матса Цуккарелло. На 16-й минуте третьего периода счёт сравнял защитник гостей Джаред Сперджен с передач Матса Цуккарелло и Юнаса Бродина.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в овертайме заработал удаление, которое реализовал Тейлор Холл с передачи Давида Пастрняка.

Следующий матч «Бостон» проведёт дома с «Далласом» в ночь на 26 октября. «Миннесота» сыграет в гостях с «Монреалем» также в ночь на 26 октября.