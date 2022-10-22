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«Бостон» обыграл «Миннесоту», реализовав удаление Капризова в овертайме

«Бостон» обыграл «Миннесоту», реализовав удаление Капризова в овертайме
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В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился матч в рамках регулярного сезона НХЛ. «Бостон Брюинз» на своём льду принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в овертайме со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) одержали хозяева.

На второй минуте первого периода счёт в матче открыл форвард гостей Брэндон Дюхайм с передач Коннора Дьюара и Джареда Сперджена. На четвёртой минуте счёт сравнял форвард «Бостона» Ник Фолиньо с передач Тейлора Холла и Павла Захи. Спустя девять минуть Давид Пастрняк с передач Тейлора Холла и Давида Крейчи вывел хозяев вперёд.

На седьмой минуте второго периода счёт 3:1 сделал Хампус Линдхольм. Через 10 минут вторую шайбу «Миннесоты» забросил Мэтт Болди с передачи Матса Цуккарелло. На 16-й минуте третьего периода счёт сравнял защитник гостей Джаред Сперджен с передач Матса Цуккарелло и Юнаса Бродина.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в овертайме заработал удаление, которое реализовал Тейлор Холл с передачи Давида Пастрняка.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2022, суббота. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Дюхайм (Дьюар, Сперджен) – 01:55 (4x5)   1:1 Фолиньо (Холл, Заха) – 03:12 (5x5)   2:1 Пастрняк (Холл, Крейчи) – 12:45 (5x5)   3:1 Линдхольм – 26:41 (5x5)   3:2 Болди (Цуккарелло) – 35:58 (5x4)   3:3 Сперджен (Цуккарелло, Бродин) – 55:29 (5x5)   4:3 Холл (Пастрняк) – 64:50 (4x3)

Следующий матч «Бостон» проведёт дома с «Далласом» в ночь на 26 октября. «Миннесота» сыграет в гостях с «Монреалем» также в ночь на 26 октября.

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