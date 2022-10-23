Овечкин догнал Рателля и Патрика и обошёл Троттье по сыгранным матчам в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече принимает российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для россиянина этот матч стал 1280-м в НХЛ. По этому показателю он обошёл Брайана Троттье, а также сравнялся с Жаном Рателлем и Джеймсом Патриком.

Следующей целью Овечкина является Фил Эспозито, на счету которого 1282 матча в НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив 2 гола и сделал 3 результативные передачи.