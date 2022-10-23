Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Самсонов вошёл в историю «Торонто», одержав четвёртую победу подряд со старта сезона НХЛ

Самсонов вошёл в историю «Торонто», одержав четвёртую победу подряд со старта сезона НХЛ
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 4:1.

В составе «кленовых листьев» дубль оформил Джон Таварес, ещё по голу забили Майкл Бантинг и Давид Кампф, американский нападающий Остон Мэттьюс оформил ассистентский хет-трик, а вратарь Илья Самсонов отразил 30 бросков по воротам. У «Джетс» единственную шайбу забросил Пьер-Люк Дюбуа.

Для пополнившего состав канадской команды в межсезонье Самсонова одержанная победа стала четвёртой со старта сезона, что является одним из лучших результатов в истории клуба для новичков команды. Рекорд «Мэйпл Лифс» принадлежит Дамьену Роудсу и Фрэнку Маккулу, которые выиграли шесть своих первых матчей кряду в составе «кленовых листьев».

$ 190 млн для русских! Итоговый расклад по зарплатам наших хоккеистов в НХЛ $ 190 млн для русских! Итоговый расклад по зарплатам наших хоккеистов в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022