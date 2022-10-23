Ничушкин отметился ярким голом за «Колорадо» после сольного прохода. Это его 6-я шайба

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Колорадо Эвеланш» (2:3, идёт 3-й период).
В середине заключительной двадцатиминутки отличиться удалось 27-летнему российскому форварду «Эвеланш» Валерию Ничушкину, который упрочил преимущество гостей в счёте после впечатляющего сольного прохода, завершившегося заброшенной шайбой. В роли ассистента выступил защитник Эрик Джонсон.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Для Ничушкина эта шайба стала шестой в шести встречах нынешнего сезона. Также на его счету ещё пять результативных передач при показателе полезности «+2». Напомним, перед стартом текущего сезона Валерий подписал новый 8-летний контракт на общую сумму в $ 49 млн ($ 6,125 в год).
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