«Калгари» одержал волевую победу над «Каролиной», уступая 0:2 по ходу встречи

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме, которая стала для них четвёртой в пяти матчах со старта сезона.
Уже к середине первого периода «Каролина» вела в две шайбы благодаря голам Себастьяна Ахо и Кэлвина де Хаана, однако к началу второго периода игроки «Калгари» сумели вернуться в игру – сначала отличился Назем Кадри, а затем Бретт Ритчи. Таким образом, команды завершили основное время матча вничью – 2:2. В овертайме же точный бросок Тайлера Тоффоли принёс хозяевам волевую победу в этой игре.
22-летний российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 20 минут 38 секунд и завершил встречу без набранных очков с коэффициентом полезности «0». Его соотечественник из «Калгари» защитник Никита Задоров также результативными действиями не отметился, завершив игру с аналогичным показателем полезности.
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