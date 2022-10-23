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«Калгари» одержал волевую победу над «Каролиной», уступая 0:2 по ходу встречи

«Калгари» одержал волевую победу над «Каролиной», уступая 0:2 по ходу встречи
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме, которая стала для них четвёртой в пяти матчах со старта сезона.

Уже к середине первого периода «Каролина» вела в две шайбы благодаря голам Себастьяна Ахо и Кэлвина де Хаана, однако к началу второго периода игроки «Калгари» сумели вернуться в игру – сначала отличился Назем Кадри, а затем Бретт Ритчи. Таким образом, команды завершили основное время матча вничью – 2:2. В овертайме же точный бросок Тайлера Тоффоли принёс хозяевам волевую победу в этой игре.

22-летний российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 20 минут 38 секунд и завершил встречу без набранных очков с коэффициентом полезности «0». Его соотечественник из «Калгари» защитник Никита Задоров также результативными действиями не отметился, завершив игру с аналогичным показателем полезности.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Терявяйнен) – 01:44 (5x5)   0:2 де Хаан (Штястны, Ноэсен) – 10:28 (5x5)   1:2 Кадри (Тоффоли, Андерссон) – 13:31 (5x4)   2:2 Ритчи – 22:31 (5x5)   3:2 Тоффоли (Андерссон) – 64:30 (4x3)
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