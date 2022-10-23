«Ванкувер» крупно уступил «Баффало», потерпев шестое поражение кряду. У Михеева – передача

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1, вследствие чего хозяева продлили свою серию неудач до шести матчей.

В составе «Сэйбрз» дублем отметился Виктор Олофссон, ещё по шайбе на счету Расмуса Далина, Алекса Така и Земгуса Гиргенсонса. Автором единственного гола «Кэнакс» стал Коннор Гарланд.

28-летний российский форвард «Ванкувера» Илья Михеев отметился первым результативным действием за новую команду, оформив результативный пас. Он провёл на льду 18 минут 5 секунд и завершил игру с коэффициентом полезности «0». Его одноклубники Василий Подколзин и Андрей Кузьменко – оба завершили встречу с полезностью «-2».

У защитника «Баффало» Ильи Любушкина «+1» за 20 минут 37 секунд на льду.