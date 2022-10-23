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«Ванкувер» крупно уступил «Баффало», потерпев шестое поражение кряду. У Михеева – передача

«Ванкувер» крупно уступил «Баффало», потерпев шестое поражение кряду. У Михеева – передача
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1, вследствие чего хозяева продлили свою серию неудач до шести матчей.

В составе «Сэйбрз» дублем отметился Виктор Олофссон, ещё по шайбе на счету Расмуса Далина, Алекса Така и Земгуса Гиргенсонса. Автором единственного гола «Кэнакс» стал Коннор Гарланд.

28-летний российский форвард «Ванкувера» Илья Михеев отметился первым результативным действием за новую команду, оформив результативный пас. Он провёл на льду 18 минут 5 секунд и завершил игру с коэффициентом полезности «0». Его одноклубники Василий Подколзин и Андрей Кузьменко – оба завершили встречу с полезностью «-2».

У защитника «Баффало» Ильи Любушкина «+1» за 20 минут 37 секунд на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Миттельштадт, Томпсон) – 05:35 (5x4)   0:2 Так (Скиннер) – 15:18 (5x5)   1:2 Гарланд (Пирсон, Михеев) – 33:27 (5x4)   1:3 Олофссон (Миттельштадт, Асплунд) – 41:54 (5x5)   1:4 Гиргенсонс (Олофссон, Окпосо) – 56:31 (en)   1:5 Олофссон (Далин, Асплунд) – 57:21 (5x5)
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