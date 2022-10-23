Тафгай «Торонто» отдал результативный пас между ног в победной шайбе матча с «Виннипегом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 4:1.

Победный гол в матче забил Давид Кемпф с изумительной передачи Уйэна Симмондса между ног. Симмондс провёл первый матч в текущем сезоне. 34-летний канадец попал в состав на матч с «Виннипегом», так как ожидалось большое количество стычек. Оба матча прошлого сезона между этими соперниками изобиловали грубостью и драками. В прошедшем матче Симмондс помимо результативной передачи набрал две минуты штрафа.

«Я просто подобрал шайбу и попытался доставить её к воротам как можно быстрее, и Кемпф просто здорово бросил», — цитирует Симмондса TSN.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Торонто» выиграли четвёртый матч из шести на старте сезона. «Виннипег» устиупил в третьем из пяти матчей в сезоне.