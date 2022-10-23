Омский «Авангард» представил новую ведущую клубного ТВ

Омский «Авангард» разместил видеоролик на своем официальном Youtube-канале, в котором представил новую ведущую клубного ТВ. Ей стала блондинка Юлия Оверчук.

«Помните, мы объявили кастинг, чтобы найти новую ведущую Авангард ТВ? Мы получили сотни заявок со всей России… Но «Авангард» — это Омск. Поэтому мы собрали лучших омичек — и устроили им испытание. И мы нашли ЕЁ. Кто же она?», — говорится в сообщении официального телеграм-канала «Авангарда».

«Авангард» проиграл три матча подряд. После 20 матчей текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ омский клуб занимает 10 строчку в таблице Восточной конференции. Ниже «Авангарда» в общей таблице расположились только два клуба: «Амур» и ХК «Сочи». Следующий матч омский клуб проведёт сегодня, 23 октября, на домашнем льду с череповецкой «Северсталью». Начало матча в 14:00 мск.