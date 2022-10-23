Нападающий «Амура» Иван Николишин оформил первый хет-трик в КХЛ в матче со «Спартаком»

В Хабаровске завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Амур» на своём льду принимал «Спартак». Победу в овертайме одержала московская команда со счётом 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0).

Нападающий «Амура» Иван Николишин оформил первый хет-трик в КХЛ в матче со «Спартаком» и помог хабаровскому клубу перевести матч в дополнительное время. Однако это не помогло «Амуру» одержать победу в матче.

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В текущем сезоне Николишин провёл 21 матч, в которых набрал 17 очков — забил восемь шайб и отдал девять результативных передач. Всего в карьере в КХЛ 26-летний нападающий провёл 147 матчей, в которых набрал 67 очков (27+40).

«Спартак» в следующем матче встретится на выезде с «Сибирью» 25 октября. «Амур» 27 октября примет на своём льду череповецкую «Северсталь».