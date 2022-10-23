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Под своды арены в Омске подняли стяг с фамилией и номером Александра Вьюхина

Под своды арены в Омске подняли стяг с фамилией и номером Александра Вьюхина
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В эти минуты в Омске проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и череповецкой «Северсталью». На данный момент идёт второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

Перед матчем под своды арены подняли стяг с фамилией и номером бывшего вратаря клуба Александра Вьюхина. Голкипер трагически погиб в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, когда команда «Локомотив» в полном составе разбилась на взлете из ярославского аэропорта в Туношне.

«Мы помним, Саша», — говорится в сообщении официального телеграм-канала Авангарда.

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Вьюхин выступал за «Авангард» с 1994 по 2003 годы. В составе омского клуба голкипер становился серебряным призёром чемпионата России в 2001 году, бронзовым призёром Континентального Кубка в 1999 году, бронзовым призёром чемпионата МХЛ в 1996 году.

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