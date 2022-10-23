Голкипер «Авангарда» Станислав Галимов получил травму в матче с «Северсталью»
Поделиться
В эти минуты в Омске проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и череповецкой «Северсталью». На данный момент идёт второй период, счёт 2:2.
На 29-й минуте матча при счёте 2:1 травму получил голкипер «Авангарда» Станислав Галимов. Вместо него в игру вступил Василий Демченко.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
2 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Пайгин (Толчинский) – 06:08 (5x4) 2:0 Толчинский (Чистяков) – 13:45 (5x5) 2:1 Лишка (Морозов, Пресс) – 27:38 (5x5) 2:2 Вовченко (Гуслистов) – 30:45 (5x4)
Галимов в текущем сезоне-2022/2023 до сих пор не одержал ни одной победы. За 10 проведённых матчей, голкипер пропустил 23 шайбы, процент отражённых бросков составил 88,2%.
Галимов в прошлом сезоен выступал за рижское «Динамо». За 16 проведённых матчей вратарь одержал две победы. Процент отражённых бросков составил 88,9%. Всего в КХЛ опытный голкипер провёл 363 матча, в которых одержал 172 победы с процентом отражённых бросков 92,1%.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
15:22
-
15:12
-
15:10
-
15:01
-
14:54
-
14:38
-
14:01
-
13:29
-
12:53
-
12:31
-
12:26
-
12:15
-
12:00
-
11:44
-
11:14
-
11:00
-
10:33
-
10:14
-
09:56
-
09:31
-
09:10
-
09:00
-
08:43
-
08:19
-
07:56
-
07:46
-
07:37
-
07:27
-
07:00
-
06:58
-
06:36
-
06:30
-
06:25
-
05:47
-
04:45
Партнерский контент