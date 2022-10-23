Голкипер «Авангарда» Станислав Галимов получил травму в матче с «Северсталью»

В эти минуты в Омске проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и череповецкой «Северсталью». На данный момент идёт второй период, счёт 2:2.



На 29-й минуте матча при счёте 2:1 травму получил голкипер «Авангарда» Станислав Галимов. Вместо него в игру вступил Василий Демченко.

Галимов в текущем сезоне-2022/2023 до сих пор не одержал ни одной победы. За 10 проведённых матчей, голкипер пропустил 23 шайбы, процент отражённых бросков составил 88,2%.

Галимов в прошлом сезоен выступал за рижское «Динамо». За 16 проведённых матчей вратарь одержал две победы. Процент отражённых бросков составил 88,9%. Всего в КХЛ опытный голкипер провёл 363 матча, в которых одержал 172 победы с процентом отражённых бросков 92,1%.