Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Авангарда» Станислав Галимов получил травму в матче с «Северсталью»

Голкипер «Авангарда» Станислав Галимов получил травму в матче с «Северсталью»
Комментарии

В эти минуты в Омске проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и череповецкой «Северсталью». На данный момент идёт второй период, счёт 2:2.

На 29-й минуте матча при счёте 2:1 травму получил голкипер «Авангарда» Станислав Галимов. Вместо него в игру вступил Василий Демченко.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
2 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Пайгин (Толчинский) – 06:08 (5x4)   2:0 Толчинский (Чистяков) – 13:45 (5x5)   2:1 Лишка (Морозов, Пресс) – 27:38 (5x5)   2:2 Вовченко (Гуслистов) – 30:45 (5x4)

Галимов в текущем сезоне-2022/2023 до сих пор не одержал ни одной победы. За 10 проведённых матчей, голкипер пропустил 23 шайбы, процент отражённых бросков составил 88,2%.

Галимов в прошлом сезоен выступал за рижское «Динамо». За 16 проведённых матчей вратарь одержал две победы. Процент отражённых бросков составил 88,9%. Всего в КХЛ опытный голкипер провёл 363 матча, в которых одержал 172 победы с процентом отражённых бросков 92,1%.

Проваливаются с треском. 10 главных разочарований сезона КХЛ Проваливаются с треском. 10 главных разочарований сезона КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022