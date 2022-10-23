Тренер «Амура» Епанчинцев: мы прилетаем постоянно с запада, нам намного тяжелее

Главный тренер ХК «Амур» Вадим Епанчинцев подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:4 ОТ) и рассказал, что хабаровской команде намного тяжелее играть, чем командам, которые прилетают на Дальний Восток.

«Рассчитывали на большее. Не знаю почему, первый период у нас не сложился. Пропускаем быстрые голы. Лёгкие голы. Ошибки, которые разбираем изо дня в день, стали причиной этих шайб. Желание победить, которое присутствует во многих матчах, было и сегодня. Звено Николишина хорошо сыграло, забрали сегодня одно очко. Не первый раз получаем удаления в концовке игры. Оставляет свой отпечаток усталость. Хочу поблагодарить болельщиков, гнали сегодня команду вперёд, верили.

У Николишина сегодня была особенная мотивация? Он наш лидер. Мотивация должна быть каждую игру. Он проводит много времени на площадке, в том числе в большинстве. Сегодня его звено – молодцы.

Миронов [главный тренер ХК «Спартак»] достаточно эмоционально сослался на разницу во времени. Как я отношусь к разнице во времени во время игр? Будучи игроком и тренером, неоднократно прилетал на Дальний Восток, думаю, это не проблема. Сейчас есть хорошие перелёты, для игроков созданы все условия. Один раз в сезоне сюда прилететь намного легче, чем нам. Мы прилетаем постоянно с запада и за два дня должны перестроиться на местное время и выйти на игру. В данном случае это не отговорки, это эмоции тренера. Пускай думает по-своему. Нам намного тяжелее», — цитирует Епанчинцева сайт «Амура».

«Спартак» в следующем матче встретится на выезде с «Сибирью» 25 октября. «Амур» 27 октября примет череповецкую «Северсталь».