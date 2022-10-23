Нападающий «Северстали» Вовченко: нам не хватило времени отыграться

Форвард «Северстали» Даниил Вовченко прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (3:4).

«В первом периоде ещё не «проснулись». Хорошо вошли в игру во втором, забили два гола. Четвёртый гол был решающим. Нам не хватило времени отыграться. Нам где-то не хватает в реализации моментов. Нужно первыми забивать. Тогда будем вести игру за собой, а не догонять. Не будем уже думать, как спасать матч. Сейчас очень тяжёлая серия у команды — перелёты, смена часовых поясов. Первая игра. Силы есть, жаловаться нечего. Будем готовиться к следующей игре. Будем выходить только побеждать. Спасибо болельщикам за поддержку!» — приводит слова Вовченко официальный сайт «Северстали».

26-летний нападающий в текущем сезоне провёл за череповецкий клуб 21 матч, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.