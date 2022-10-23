Гончаров забил во втором матче подряд — за предыдущие два сезона на его счету был один гол

В эти минуты в Нижнекамске проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимает на своём льду астанинский «Барыс». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев.
Защитник «Нефтехимика» Максим Гончаров забросил вторую шайбу нижнекамцев в этом матче. Эта шайба стала второй для 33-летнего игрока за два матча.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
За предыдущие два сезона на его счету был всего один гол — за омский «Авангард» 30 ноября 2021 года в матче с «Нефтехимиком».
Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Гончаров играл за ЦСКА, «Авангард», «Салават Юлаев», «Спартак», «Сибирь» и «Нефтехимик». За 508 матчей в лиге защитник набрал 99 (35+64) очков.
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