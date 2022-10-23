The Athletic: Капризов был вне игры весь матч с «Бостоном», его тройка была слишком плоха

Журналист The Athletic Майкл Руссо критически отозвался об игре ряда хоккеистов «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз». «Дикари» потерпели четвёртое поражение в пяти встречах на старте сезона.

«В тот вечер были ошибки, которые нужно просто переварить, потому что тройка Капризов — Хартман — Матс Цуккарелло и особенно тройка Тайсон Джост — Эрикссон Эк — Фолиньо были слишком плохи. Капризов попросту был выключен из игры весь матч, а Джост и Эрикссон Эк заработали по «-3». Эрикссон Эк к тому же проиграл восемь из своих первых 11 вбрасываний (одно из которых привело к голу), прежде чем финишировать с восемью успешными попытками из 19», — приводит слова Руссо The Athletic.