«Нефтехимик» второй раз в сезоне победил астанинский «Барыс»

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет КХЛ. «Нефтехимик» на своём льду принимал «Барыс». Победу со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) одержали хозяева.
На второй минуте счёт в матче открыл форвард хозяев Ансель Галимов с передачи Сергея Купцова.
На четвёртой минуте второго периода счёт удвоил защитник «Нефтехимика» Максим Гончаров. Спустя 41 секунду третью шайбу в ворота «Барыса» забросил Илья Хохлов с передачи Андрея Белозёрова. На 15-й минуте второго периода одну шайбу отыграл форвард гостей Егор Петухов с передач Адиля Бекетаева и Юлиуса Гудачека.
В третьем периоде на последней минуте вторую шайбу «Барыса» забросил Энтони Луис с передачи Линдена Вея. За четыре секунды до конца третьего периода гол в пустые ворота забил Павел Порядин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Нефтехимик» проведёт в гостях со СКА 26 октября. «Барыс» сыграет в гостях с «Авангардом» 25 октября.
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