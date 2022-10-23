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«Нефтехимик» второй раз в сезоне победил астанинский «Барыс»

«Нефтехимик» второй раз в сезоне победил астанинский «Барыс»
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В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет КХЛ. «Нефтехимик» на своём льду принимал «Барыс». Победу со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) одержали хозяева.

На второй минуте счёт в матче открыл форвард хозяев Ансель Галимов с передачи Сергея Купцова.

На четвёртой минуте второго периода счёт удвоил защитник «Нефтехимика» Максим Гончаров. Спустя 41 секунду третью шайбу в ворота «Барыса» забросил Илья Хохлов с передачи Андрея Белозёрова. На 15-й минуте второго периода одну шайбу отыграл форвард гостей Егор Петухов с передач Адиля Бекетаева и Юлиуса Гудачека.

В третьем периоде на последней минуте вторую шайбу «Барыса» забросил Энтони Луис с передачи Линдена Вея. За четыре секунды до конца третьего периода гол в пустые ворота забил Павел Порядин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Барыс
Астана
1:0 Галимов (Купцов) – 01:39 (5x5)   2:0 Гончаров – 23:00 (4x4)   3:0 Хохлов (Белозёров) – 23:41 (5x5)   3:1 Петухов (Бекетаев, Гудачек) – 34:39 (5x5)   3:2 Луис (Вей) – 59:08 (6x5)   4:2 Порядин (Хохлов, Воробьёв) – 59:56 (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Нефтехимик» проведёт в гостях со СКА 26 октября. «Барыс» сыграет в гостях с «Авангардом» 25 октября.

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