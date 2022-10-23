«Нефтехимик» второй раз в сезоне победил астанинский «Барыс»

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет КХЛ. «Нефтехимик» на своём льду принимал «Барыс». Победу со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) одержали хозяева.

На второй минуте счёт в матче открыл форвард хозяев Ансель Галимов с передачи Сергея Купцова.

На четвёртой минуте второго периода счёт удвоил защитник «Нефтехимика» Максим Гончаров. Спустя 41 секунду третью шайбу в ворота «Барыса» забросил Илья Хохлов с передачи Андрея Белозёрова. На 15-й минуте второго периода одну шайбу отыграл форвард гостей Егор Петухов с передач Адиля Бекетаева и Юлиуса Гудачека.

В третьем периоде на последней минуте вторую шайбу «Барыса» забросил Энтони Луис с передачи Линдена Вея. За четыре секунды до конца третьего периода гол в пустые ворота забил Павел Порядин.

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Следующий матч «Нефтехимик» проведёт в гостях со СКА 26 октября. «Барыс» сыграет в гостях с «Авангардом» 25 октября.