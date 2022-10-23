Наставник «Сочи» Назаров: могу заверить — в следующей игре ребята выйдут биться, умирать

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (2:5) и рассказал о поиске усиления в связи с чередой травм. Сочинцы потерпели седьмое поражение подряд. У команды три победы в 20 матчах сезона.

«У нас много молодёжи в команде, такая ситуация, ещё два человека травмировались сегодня. Такое случается, мы этому абсолютно не рады. Если с положительной стороны смотреть, то больше перспективной молодёжи получит шанс сыграть следующую игру в КХЛ. Будем надеяться, что один травмированный игрок восстановится к следующему домашнему матчу, но пока немножко всё плачевно в плане травм. Они обрушились на нас как снег на голову, впервые такое у меня в карьере, когда столько игроков получают травмы, причём долгосрочные — у кого ключица, у кого колено, у кого пах. У Плешкова очень хорошие показатели в МХЛ — 96% сейвов, у него хорошее будущее, время научит его, как стать ещё лучше.

Поиск усиления? Рынок не такой открытый, выскакивают какие-то фамилии, но это ребята, которые больше месяца не играли в хоккей. Взять горячего игрока, чтобы он закрыл эту дырку, практически нереально. Могу уверить болельщиков, что в следующей игре ребята выйдут биться, умирать, независимо каким составом», — цитирует Назарова сайт КХЛ.

Следующий матч «Сочи» проведёт дома с «Трактором» 26 октября.