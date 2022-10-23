Голкипер «Филадельфии» Харт повторил достижение легенды клуба Рона Хекстолла

Вратарь «Филадельфии» Картер Харт стал первым голкипером «лётчиков» с сезона-1997/1998, который выиграл свои первые четыре матча на старте сезона, сообщает официальный сайт НХЛ. Ранее это удалось легенде клуба Рону Хекстоллу.

Харт выиграл матчи с «Нью-Джерси Дэвилз», «Ванкувер Кэнакс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». За четыре проведённые игры Картер отразил 94,5% бросков с коэффициентом надёжности 1,75.

Всего за «Филадельфию» в Национальной хоккейной лиге 24-летний вратарь сыграл 150 матчей, в которых отразил 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,93.

Картер Харт побеждал на молодёжном чемпионате мира со сборной Канады в 2018 году. Он был выбран на драфте в 2016 году «Филадельфией» во втором раунде под общим 48-м номером.