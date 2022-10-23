Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов сыграет в сегодняшнем матче с «Коламбусом»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов сыграет в матче с «Коламбусом» (в ночь на 24 октября в 00:00 мск), сообщает официальный «твиттер» клуба.

Напомним, Кравцов получил повреждение в первом матче сезона в столкновении у борта с защитником «молний» Виктором Хедманом. Кравцов не сумел продолжить матч и не появился на льду во втором периоде. Виталий успел провести лишь две смены, суммарно отыграв 1 минуту 28 секунд.

За карьеру в Национальной хоккейной лиге Кравцов провёл 20 матчей за «Рейнджерс» в сезоне-2020/2021. Тогда ему удалось отметиться двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при показателе полезности «-6».

«Нью-Йорк Рейнджерс» после пяти сыгранных матчей набрал семь очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.