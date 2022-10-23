Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов сыграет в сегодняшнем матче с «Коламбусом»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов сыграет в матче с «Коламбусом» (в ночь на 24 октября в 00:00 мск), сообщает официальный «твиттер» клуба.
Напомним, Кравцов получил повреждение в первом матче сезона в столкновении у борта с защитником «молний» Виктором Хедманом. Кравцов не сумел продолжить матч и не появился на льду во втором периоде. Виталий успел провести лишь две смены, суммарно отыграв 1 минуту 28 секунд.
За карьеру в Национальной хоккейной лиге Кравцов провёл 20 матчей за «Рейнджерс» в сезоне-2020/2021. Тогда ему удалось отметиться двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при показателе полезности «-6».
«Нью-Йорк Рейнджерс» после пяти сыгранных матчей набрал семь очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
- 23 октября 2022
-
23:03
-
22:42
-
22:27
-
22:10
-
22:00
-
21:48
-
21:20
-
21:07
-
20:46
-
20:33
-
20:24
-
20:00
-
19:25
-
19:23
-
19:18
-
18:46
-
18:11
-
17:51
-
17:37
-
17:23
-
17:13
-
17:05
-
16:49
-
16:26
-
16:20
-
16:10
-
15:58
-
15:22
-
15:12
-
15:10
-
15:01
-
14:54
-
14:38
-
14:01
-
13:29