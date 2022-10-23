Ничушкин стал первой звездой прошедшей недели по версии The Hockey Writers

Североамериканский портал The Hockey Writers на сайте представил свою тройку лучших игроков прошедшей недели.

Первую строчку занял российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. В текущем сезоне Ничушкин набрал 11 (6+5) очков и вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ. Перед стартом текущего сезона Валерий подписал новый восьмилетний контракт с «Колорадо» на общую сумму в $ 49 млн ($ 6,125 в год). В прошлом сезоне в составе «лавин» российский нападающий выиграл Кубок Стэнли.

Второй звездой недели стал защитник «Баффало» Расмус Далин. Далин установил рекорд НХЛ — он стал первым игроком обороны в истории НХЛ, которому удалось отличиться в каждом из пяти матчей со старта регулярного чемпионата.

Третьей звездой прошедшей недели стал голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд. В четырёх матчах сезона Блэквуд одержал три победы, с процентом отражённых бросков — 90,4 и коэффициентом надёжности — 2,02.