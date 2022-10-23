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Ничушкин стал первой звездой прошедшей недели по версии The Hockey Writers

Ничушкин стал первой звездой прошедшей недели по версии The Hockey Writers
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Североамериканский портал The Hockey Writers на сайте представил свою тройку лучших игроков прошедшей недели.

Первую строчку занял российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. В текущем сезоне Ничушкин набрал 11 (6+5) очков и вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ. Перед стартом текущего сезона Валерий подписал новый восьмилетний контракт с «Колорадо» на общую сумму в $ 49 млн ($ 6,125 в год). В прошлом сезоне в составе «лавин» российский нападающий выиграл Кубок Стэнли.

Второй звездой недели стал защитник «Баффало» Расмус Далин. Далин установил рекорд НХЛ — он стал первым игроком обороны в истории НХЛ, которому удалось отличиться в каждом из пяти матчей со старта регулярного чемпионата.

Третьей звездой прошедшей недели стал голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд. В четырёх матчах сезона Блэквуд одержал три победы, с процентом отражённых бросков — 90,4 и коэффициентом надёжности — 2,02.

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