Генменеджер «Вашингтона»: мы бы хотели, чтобы Орлов остался в клубе до конца карьеры

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, что хотел бы, чтобы защитник Дмитрий Орлов остался в клубе до конца карьеры. Отметим, что по действующему соглашению текущий сезон — последний для Орлова в клубе.

«Орлов был хорошим выбором на драфте, и у него действительно хорошая, солидная карьера. Люди, вероятно, недооценивают, насколько он хороший игрок, и считают само собой разумеющимся, что мы так рассчитываем на него каждый матч.

Он нам нравится. Он долгое время был большой частью нашей организации. Орлов делает правильные вещи и вне льда. Дмитрий хороший, зрелый человек. Мы бы хотели, чтобы он остался здесь до конца своей карьеры», — цитирует Маклеллана журналист Саманта Пелл в своей статье на The Washington Post.