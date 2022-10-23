Генменеджер «Вашингтона»: мы бы хотели, чтобы Орлов остался в клубе до конца карьеры
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, что хотел бы, чтобы защитник Дмитрий Орлов остался в клубе до конца карьеры. Отметим, что по действующему соглашению текущий сезон — последний для Орлова в клубе.
«Орлов был хорошим выбором на драфте, и у него действительно хорошая, солидная карьера. Люди, вероятно, недооценивают, насколько он хороший игрок, и считают само собой разумеющимся, что мы так рассчитываем на него каждый матч.
Он нам нравится. Он долгое время был большой частью нашей организации. Орлов делает правильные вещи и вне льда. Дмитрий хороший, зрелый человек. Мы бы хотели, чтобы он остался здесь до конца своей карьеры», — цитирует Маклеллана журналист Саманта Пелл в своей статье на The Washington Post.
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