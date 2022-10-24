Чинахов отметился первым голом за «Коламбус» в нынешнем сезоне, поразив ворота «Рейнджерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Идёт второй период, гости ведут 3:0.

На девятой минуте стартового игрового отрезка отличиться удалось 21-летнему российскому нападающему «Блю Джекетс» Егору Чинахову, сделавшему счёт 3:0 в пользу своей команды. Для него эта заброшенная шайба стала первой в нынешнем сезоне, ранее в шести встречах он отметился лишь четырьмя результативными передачами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Чинахов провёл 68 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 11 голевых передач при коэффициенте полезности «-32». У него остался последний сезон по трёхлетнему контракту новичка, заключённому в 2020 году.