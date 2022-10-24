Панарин забросил в большинстве в игре с «Коламбусом», продлив серию с очками до 6 матчей

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Завершился второй период, гости ведут 3:1.

За 1 минуту и 15 секунд до завершения первого периода 30-летнему российскому нападающему «Рейнджерс» Артемию Панарину удалось размочить счёт и сократить отставание от «Коламбуса» до двух шайб, реализовав большинство.

Таким образом, Панарин продлил свою результативную серию со старта сезона до шести матчей. В них он забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач (12 очков), заработав показатель полезности «0».

Благодаря этой шайбе Артемию удалось сместить своего соотечественника из «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина с первого места в таблице лучших бомбардиров НХЛ. У Панарина стало 12 очков, в то время как у Ничушкина их 11. Тройку замыкает Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» (10 очков).