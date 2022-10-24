«Сан-Хосе» всухую на выезде обыграл «Филадельфию». У Барабанова – первое очко в сезоне
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей всухую со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).
В составе «Шаркс» отличились Эрик Карлссон, Стивен Лоренц и Нико Штурм (пустые ворота).
28-летний российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов провёл на льду 15 минут 31 секунду и отметился результативной передачей, завершив игру с коэффициентом полезности «+1». В этой игре он набрал своё первой очко в нынешнем сезоне и 48-е (13+35) за карьеру в НХЛ.
Российские защитник «Флайерз» Иван Проворов и Егор Замула отыграли 22 минуты 33 секунды и 15 минут 38 секунд при коэффициенте полезности «-2» и «0» соответственно.
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