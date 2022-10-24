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Галак — о Тарасове: вратарь «Коламбуса» только что меня переиграл, я должен быть лучше

Галак — о Тарасове: вратарь «Коламбуса» только что меня переиграл, я должен быть лучше
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ярослав Галак после крупного поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:5) признался, что проиграл вратарскую дуэль своему визави россиянину Даниилу Тарасову.

«Знаете, я не собираюсь здесь сейчас говорить о командной игре. Я скажу о себе. Их вратарь только что меня переиграл. Вторая шайба пролетела в ворота сквозь меня, в третьем голе я очень поздно среагировал. Я должен быть лучше и планирую это сделать в следующих играх. Надеюсь, что в будущем я смогу помочь ребятам выиграть несколько игр и набрать очки в таблицу. Сегодня был не лучший мой результат», — сказал Галак на пресс-конференции.

Ворота «Блю Джекетс» защищал 23-летний российский вратарь Даниил Тарасов, отразивший 30 бросков из 31. Его визави из «Рейнджерс» Ярослав Галак совершил лишь 16 сейвов после 21 броска.

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