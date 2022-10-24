Галак — о Тарасове: вратарь «Коламбуса» только что меня переиграл, я должен быть лучше

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ярослав Галак после крупного поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:5) признался, что проиграл вратарскую дуэль своему визави россиянину Даниилу Тарасову.
«Знаете, я не собираюсь здесь сейчас говорить о командной игре. Я скажу о себе. Их вратарь только что меня переиграл. Вторая шайба пролетела в ворота сквозь меня, в третьем голе я очень поздно среагировал. Я должен быть лучше и планирую это сделать в следующих играх. Надеюсь, что в будущем я смогу помочь ребятам выиграть несколько игр и набрать очки в таблицу. Сегодня был не лучший мой результат», — сказал Галак на пресс-конференции.
Ворота «Блю Джекетс» защищал 23-летний российский вратарь Даниил Тарасов, отразивший 30 бросков из 31. Его визави из «Рейнджерс» Ярослав Галак совершил лишь 16 сейвов после 21 броска.
- 24 октября 2022
-
05:26
-
04:38
-
03:08
-
02:51
-
02:38
-
02:32
-
02:07
-
01:48
-
01:30
- 23 октября 2022
-
23:37
-
23:30
-
23:03
-
22:42
-
22:27
-
22:10
-
22:00
-
21:48
-
21:20
-
21:07
-
20:46
-
20:33
-
20:24
-
20:00
-
19:25
-
19:23
-
19:18
-
18:46
-
18:11
-
17:51
-
17:37
-
17:23
-
17:13
-
17:05
-
16:49
-
16:26