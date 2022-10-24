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«Выдающийся». Главный тренер «Коламбуса» высказался об игре российского вратаря

«Выдающийся». Главный тренер «Коламбуса» высказался об игре российского вратаря
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен поделился мнением об игре российского голкипера клуба Даниила Тарасова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1). Вратарь стал первой звездой встречи, совершив 30 сейвов.

«Я думаю, игра Даниила в воротах была выдающейся. Он был просто очень спокоен. Он совершил непростые сейвы, которые казались простыми благодаря его игре.

Победа? Всем штабом мы понимали, что должны сделать всё именно так, и ребята это знают. Лиам Фуди в своём первом матче после предсезонки показал, что у него сильные ноги. Можно было сказать, что в первом периоде он бросал вызов защитникам мощью своих ног. Он бросал вторым касанием, отдал несколько результативных передач. Это важная победа для нас», — приводит слова Ларсена официальный сайт НХЛ.

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