«В рамку». В «Коламбусе» отреагировали на дебютную победу Даниила Тарасова в НХЛ

Пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс» в «Твиттере» отреагировала на первую победу российского голкипера Даниила Тарасова в НХЛ, одержанную в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).



«Синие жакеты» выложили пост с фотографией 23-летнего стража ворот с шайбой.



«В рамку», — говорится в сообщении.

Фото: Официальный «Твиттер» ХК «Коламбус»

В новом сезоне российский вратарь сыграл три встречи в НХЛ, в которых пропустил 10 шайб при 91,2% отражённых бросков.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Первой звездой матча был признан 23-летний российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов, отразивший 30 бросков из 31.