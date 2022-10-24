Кузнецов: Орлов возмужал, стал серьёзнее, но есть дни, когда настоящий Дима возвращается

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о своём одноклубнике Дмитрии Орлове. Форвард, знакомый с защитником долгие годы, считает, что успех Орлова объясняется его тренировками с русскими тренерами старой школы и его трудовой этикой. По мнению Кузнецова, мало что изменилось с тех пор, как они оба пришли в НХЛ, за исключением нескольких заметных факторов.

«Что изменилось? Он стал определённо лучше говорить по-английски. Он возмужал и повзрослел, он стал намного серьёзнее, но есть несколько дней, когда настоящий «Дима» вновь появляется рядом с нами, и он весёлый. Когда он пытается быть профессионалом, и всё такое дерьмо, и становится слишком серьёзным, мне не нравится этот Дима. Мне нравится Дима, которого я знаю», — приводит слова Кузнецова Washington Post.