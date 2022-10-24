Российский хоккеист Орлов: Вашингтон стал домом. Моей семье здесь хорошо
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Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением о столице США, в которой играет.
«Быть на одном месте так долго… Оно стало домом. Моей семье здесь хорошо. Посмотрим, что будет», — приводит слова Орлова Washington Post.
Отметим, что российский защитник выступает за «Вашингтон» уже 11 лет — с 2011 года. Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» был задрафтован «Кэпиталз» в 2009 году во втором раунде под общим 55-м номером.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Дмитрий Орлов принял участие в шести встречах, в которых ещё не забрасывал шайб, однако отдал четыре результативные передачи, суммарно записав на свой счёт четыре очка при общем показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени.
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