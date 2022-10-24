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«Колорадо» вернул российского нападающего Михаила Мальцева из АХЛ

«Колорадо» вернул российского нападающего Михаила Мальцева из АХЛ
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Российский нападающий Михаил Мальцев в своём телеграм-канале объявил, что вернулся в состав «Колорадо Эвеланш».

«Объявили, что подняли в основу. Раз уже написали в «Твиттере», то и я могу. Лечу на матчи в Нью-Йорк. Вылет в 10 утра», — говорится в сообщении.

Отметим, что в начале октября «Колорадо» выставил Мальцева на драфт отказов. После того как россиянина никто не забрал, форвард отправился в Американскую хоккейную лигу. В текущем сезоне нападающий принял участие в четырёх встречах регулярного чемпионата АХЛ, в которых не отметился заброшенными шайбами, но отдал четыре результативные передачи.

«Колорадо Эвеланш» летом продлил контракт с 24-летним форвардом на один сезон. При игре в АХЛ за фарм-клуб «лавин» – «Колорадо Иглз» – зарплата российского форварда будет составлять $ 200 тыс.

В минувшем сезоне Мальцев играл в НХЛ и АХЛ. В 18 матчах регулярного чемпионата за «Колорадо» он не отметился результативными действиями, а за фарм-клуб провёл 56 встреч, в которых забросил 17 шайб и сделал 31 голевую передачу, набрав в общей сложности 48 очков и став четвёртым бомбардиром команды. В плей-офф АХЛ на его счету 6 (4+2) очков в девяти играх.

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