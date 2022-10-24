Защитник «Монреаля»: вы знаете, что пароль от вай-фая обычно выглядит как моя фамилия?

Журналист Sportsnet Эрик Энджелс на своей странице в «Твиттере» передал забавный диалог с защитником «Монреаль Канадиенс» Арбером Джекаем. Новичок «Хабс», чьё имя пишется как Xhekaj, стал первым хоккеистом в истории НХЛ с фамилией, начинающейся на X.

«Я — Джекаю: тебе надо сделать более креативное прозвище, как у Слафа (Юрай Слафковски, одноклубник Джекая. — Прим. «Чемпионата»).

Джекай: работаю над этим.

Я: какое у тебя? «X»?

Джекай: у меня есть, да, некоторые ребята зовут меня «Вай-фай».

Я: почему?

Джекай: вы знаете, что пароль от вай-фая обычно выглядит как моя фамилия?

Я: о, вот это креативно!» — говорится в сообщении.

Отметим, что 22-летний Джекай принял участие в шести матчах сезона, набрав 3 (1+2) очка. Это его дебютный чемпионат НХЛ.