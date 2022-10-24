Два хоккеиста ЦСКА вошли в число лучших игроков восьмой недели чемпионата КХЛ

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена лучших игроков восьмой недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. На прошлом неделе было проведено 29 матчей, в которых сыграли 531 хоккеист (41 голкипер, 180 защитников, 310 форвардов), а средняя результативность составила 5,79 гола за встречу.

Лучшим вратарём во второй раз в карьере признан Адам Рейдеборн (ЦСКА), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам шведа нанесли 54 броска (27 в среднем за встречу), из которых он отразил 96,3%, а его коэффициент надёжности и вовсе 1,00. Первый раз Рейдеборна признавали лучшим хоккеистом на 18-й неделе сезона-2020/2021.



Лучшим защитником во второй раз в карьере стал Райан Мёрфи («Салават Юлаев»), набравший 3 (1+2) очка в трёх встречах недели. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». Во встрече со «Спартаком» Мёрфи стал автором победной шайбы. Впервые Мёрфи признавался лучшим защитником на 21-й неделе сезона-2019/2020, выступая за «Нефтехимик».



Лучшим форвардом во второй раз в карьере стал Антон Слепышев (ЦСКА), записавший на свой счёт 7 (2+5) результативных баллов в трёх встречах недели. Нападающий не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Слепышев совершил два силовых приёма, заблокировал один бросок и трижды отобрал шайбу у соперника. Впервые Слепышев признавался лучшим нападающим на 20-й неделе сезона-2014/2015, выступая за «Салават Юлаев».



Лучшим новичком впервые в карьере стал Даниил Орлов («Спартак»), набравший 2 (0+2) очка в трёх матчах недели. На счету защитника также три заблокированных броска, а среднее игровое время составило 14 минут и 40 секунд. Последний раз игрок «Спартака» признавался лучшим новичком на 15-й неделе сезона-2020/2021, им был защитник Артём Сериков.