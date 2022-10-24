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«Авангард» рассказал красивую историю про Толчинского, который отдал клюшку юному фанату

«Авангард» рассказал красивую историю про Толчинского, который отдал клюшку юному фанату
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«Авангард» в официальном телеграм-канале поделился видео, в котором рассказал милую историю, связанную с юным болельщиком.

«На раскатке дети рисуют плакаты и просят поменять клюшку на подарок. Сергей Толчинский нарисовал плакат сам. На трибунах оказался мальчик-болельщик Сергея. Они обменялись и… Толчинский забил нереальный гол. «Авангард» победил», — говорится в сообщении.

«Болельщик зарядил Толчи на шикарный гол. Рисуйте плакаты и приходите на раскатку!» — так подписан пост.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, «Авангард» сыграл 21 матч в текущей регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 18 очков. Омичи занимают предпоследнее место в Восточной конференции и 20-е из 22-х — в сводной таблице КХЛ.

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