Щитов: справился бы Р. Ротенберг с командами с маленьким бюджетом и без таких помощников?

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился мыслями о главном тренере СКА Романе Ротенберге и об успешном старте санкт-петербургской команды в Фонбет Чемпионате КХЛ сезона-2022/2023. Армейцы, набрав 39 очков, занимают единоличное первое место в Западной конференции, опережая ближайших конкурентов, «Локомотив», ЦСКА и московское «Динамо», на 10 баллов. В сводной таблице лиги ближе всего к СКА располагаются «Металлург» и «Автомобилист» (у них по 31 очку).

«У СКА очень хороший тренерский штаб с огромным опытом. Сергей Зубов входит в Зал хоккейной славы, обладатель двух Кубков Стэнли. Он такой же, как Ларионов, по хоккейному интеллекту. Плюс опытный тренер Евгений Корешков. В качестве консультантов также Владимир Юрзинов и Валерий Брагин. В Санкт-Петербурге очень серьёзно выстроена хоккейная вертикаль. Скаутская служба хорошо работает, и финансы позволяют приглашать игроков. Там здорово подготовили свою молодую команду, играют в современный хоккей и являются единоличными лидерами лиги.



Ротенберг доказывает свою тренерскую состоятельность? У него прекрасные помощники, и они делают колоссальную работу. Я считаю, что от этих людей в большей степени всё зависит. Если бы он находился во главе «Торпедо», «Нефтехимика», «Северстали» или ХК «Сочи», справился бы с командами с маленьким бюджетом и без таких помощников? Но, конечно, такая система в СКА во многом заслуга Ротенберга. Он всё здорово организовал, но о тренерской состоятельности говорить пока преждевременно. Нужно посмотреть, что будет дальше», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».