Рейтинг тренеров КХЛ: Козлов ворвался в тройку лучших, Знарок продолжает падение

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (1) Роман Ротенберг СКА 2 (4) Илья Воробьёв «Металлург» 3 (7) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 4 (6) Сергей Фёдоров ЦСКА 5 (5) Игорь Никитин «Локомотив» 6 (2) Николай Заварухин «Автомобилист» 7 (3) Алексей Кудашов «Динамо» М 8 (8) Игорь Ларионов «Торпедо» 9 (14) Борис Миронов «Спартак» 10 (9) Андрей Мартемьянов «Сибирь» 11 (20) Крэйг Вудкрофт «Динамо» Мн 12 (18) Анвар Гатиятулин «Трактор» 13 (19) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 14 (11) Андрей Скабелка «Барыс» 15 (10) Андрей Разин «Северсталь» 16 (15) Леонид Тамбиев «Адмирал» 17 (17) Михаил Кравец «Авангард» 18 (16) Олег Знарок «Ак Барс» 19 (12) Вячеслав Буцаев «Витязь» 20 (13) Грег Айрленд «Куньлунь» 21 (21) Вадим Епанчинцев «Амур» 22 (22) Андрей Назаров ХК «Сочи»