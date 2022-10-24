Назаров: кое-что в «Сочи» у нас получилось, в системе клуба я не остаюсь

Главный тренер Андрей Назаров прокомментировал информацию о своей отставке из «Сочи».
«Да, безусловно, результат давит, руководство клуба совместно со мной приняло решение, что мне нужно покинуть команду. Остаюсь ли я в «Сочи» на другой должности? Нет, в клубной системе я не остаюсь. Большая благодарность руководству, что год назад доверили мне возглавить команду. На мой взгляд, кое-что у нас получилось. И отдельная благодарность нашим сочинским болельщикам за то, что верили, поддерживали команду и продолжают в неё верить», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги «Сочи» под руководством Андрея Назарова начал неудачно. Сочинская команда занимает последнее место как в Западной конференции, так и в сводной таблице КХЛ. Южане набрали девять очков в 20 встречах текущего регулярного чемпионата.
- 24 октября 2022
-
15:46
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:19
-
14:00
-
13:24
-
12:55
-
12:26
-
11:59
-
11:31
-
11:00
-
10:58
-
10:37
-
10:05
-
09:40
-
09:17
-
08:58
-
08:40
-
05:26
-
04:38
-
03:08
-
02:51
-
02:38
-
02:32
-
02:07
-
01:48
-
01:30
- 23 октября 2022
-
23:37
-
23:30
-
23:03
-
22:42
-
22:27
-
22:10