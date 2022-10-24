Назаров: кое-что в «Сочи» у нас получилось, в системе клуба я не остаюсь

Главный тренер Андрей Назаров прокомментировал информацию о своей отставке из «Сочи».

«Да, безусловно, результат давит, руководство клуба совместно со мной приняло решение, что мне нужно покинуть команду. Остаюсь ли я в «Сочи» на другой должности? Нет, в клубной системе я не остаюсь. Большая благодарность руководству, что год назад доверили мне возглавить команду. На мой взгляд, кое-что у нас получилось. И отдельная благодарность нашим сочинским болельщикам за то, что верили, поддерживали команду и продолжают в неё верить», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги «Сочи» под руководством Андрея Назарова начал неудачно. Сочинская команда занимает последнее место как в Западной конференции, так и в сводной таблице КХЛ. Южане набрали девять очков в 20 встречах текущего регулярного чемпионата.