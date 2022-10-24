Генменеджер «Ак Барса»: тренерский штаб мы поддерживаем всегда

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о текущей ситуации казанцев, о поддержке тренерского штаба и роли Зинэтулы Билялетдинова в клубе.
«Как команда отреагировала на 6 поражений подряд? Проигрывать всегда неприятно, но это рабочий процесс. Двигаемся дальше и надеемся, что ту полосу мы прервали. Работали, проводили собрания и с тренерами, и с игроками, но что происходит в раздевалке, должно остаться в раздевалке.
Возможные ли тренерские изменения в «Ак Барсе» в данный момент? В последнее время много таких вопросов поступает, ответ один – мы тренерский штаб поддерживаем всегда, и сейчас тоже.
Какую роль сейчас выполняет Зинэтула Билялетдинов? Многие думают, что он просто советник, но у него сейчас большой объём работы, которого не видно. Помимо помощи первой команде, он общается со многими игроками системы, обсуждает тактическую работу «Барса», «Ирбиса», помогает Академии хоккея», — приводит слова Валиуллина сайт «Ак Барса».
«Ак Барс» после 20 сыгранных матчей набрал 22 очка и занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч казанцы проведут сегодня, 24 октября, с магнитогорским «Металлургом».
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