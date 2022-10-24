Губернатор Самарской области: Президент дал поручение рассмотреть возвращение «Лады» в КХЛ
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Тольяттинская «Лада» может вернуться в Континентальную хоккейную лигу. Данный вопрос был поднят на встрече Президента России Владимира Путина с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
«Я обещал тольяттинцам, что от меня зависит, сделать. Президент уже дал поручение министерству спорта рассмотреть и дать предложения. Надеюсь, что мы добьемся результата, как добились по многим направления развития нашего региона и Тольятти», — приводит слова Азарова ГТРК «Самара».
Тольяттинский клуб покинул Континентальную хоккейную лигу после сезона-2017/2018 по решению совета директоров лиги.
С 2018 года команда выступает в ВХЛ. Лучший результат тольяттинцы показали в прошлом сезоне, когда дошли до четвертьфинала плей-офф.
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